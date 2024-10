Am Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober, wird die A6 an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West instand gesetzt. In beide Richtungen kann es deswegen zu Behinderungen kommen, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Geplant ist die Beseitigung von Rissen in der Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle (AS) Einsiedlerhof und dem Autobahndreieck Kaiserslautern. Die Arbeiten sind witterungsabhängig.

An beiden Tagen wird der Verkehr von 8 bis 15 Uhr 30 zwischen der AS Kaiserslautern-West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern während der Bauzeit einstreifig am Baufeld vorbeigeführt. Das Baufeld hat eine Länge von circa 500 Meter und bewegt sich auf einer Gesamtlänge von rund 2500 Metern in Fahrtrichtung Mannheim. Nach Fertigstellung wechselt das Baufeld auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Saarbrücken, zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der AS Kaiserslautern-West.

Am Samstag von 8 bis 15 Uhr 30 wird der Verkehr zwischen der AS Einsiedlerhof und der AS Kaiserslautern-West während der Bauzeit einstreifig am Baufeld vorbeigeführt. Im Bereich der AS Kaiserslautern-West wird der Verkehr über die Parallelspur geführt. Die Auf- und Abfahrten des AS Kaiserslautern-West bleiben offen. Das Baufeld hat eine Länge von rund 1000 Metern.