Das ganz große Geschrei ist verhallt, Passanten finden im Vorbeigehen sogar lobende Worte. Das neue Pflaster gefällt. Die im Vorfeld heftig kritisierten Bauarbeiten sollen bis spätestens zum Jahresende abgeschlossen sein. Ein Besuch vor Ort.

Baudezernent Peter Kiefer hat zum Termin auf der Baustelle Projektleiter Peter Gauch mitgebracht. Er weiß, dass Detailfragen kommen. Zu viel Ärger hat es schon im Vorfeld gegeben. Baubeginn war ein Jahr später als geplant, weil noch einmal ausgeschrieben werden musste, Hausbesitzer klagten gegen die hohen Anliegerkosten, dann wurden elf stattliche Platanen gefällt, weil es Probleme mit ihren Verwurzelungen in dem alten Asphalt gab. Kiefer sagt: „Die Entscheidung war richtig. Das Risiko, dass wir die Bäume retten, sie dann aber nicht mehr standsicher sind und doch gefällt werden müssen, war mir zu groß.“

14 Ahornbäume werden gepflanzt

Jetzt sollen 14 Ahornbäume gepflanzt werden. „Sie sind klimaresistenter als Platanen und stehen nicht im Verdacht, Allergien auszulösen“, sagt Kiefer. Vier bis fünf Meter hoch sollen die Bäume sein, die im Herbst geliefert werden. „Sie wachsen schnell, werden zwölf bis 15 Meter hoch.“ Die Baumscheiben werden gerade gesetzt. Gauch schiebt den Bauzaun zur Seite. Der Platz ist komplett aufgerissen, sechzig Zentimeter tief ist ausgebaggert worden. Mittendrin stehen noch alte Betontröge, die früher bepflanzt waren. Sie wirken wie aus der Zeit gefallen. Am Platzrand ist die neue Farbgebung zu sehen, die auf dem Schillerplatz zum Teil noch einmal anders wird als an den bereits fertigen Abschnitten in der Schillerstraße. Verlegt wird in der Platzmitte beige-graues Betonpflaster in drei Größen, der Streifen, in den die Bäume kommen, wird anthrazitfarben und kann bestuhlt werden. Die Idee, dort mit Naturpflaster zu arbeiten, war den Gastronomen nicht genehm. Wegen der Stöckelschuhe der Damen. Eingerahmt wird der 1600 Quadratmeter große Platz, der 40 Jahre alt ist und zuletzt sehr uneben war, mit Natursteinen aus Basalt.

Vor „Uwes Tomate“ sind die Pflasterarbeiten abgeschlossen. Dort ist jetzt wieder viel Platz zum Durchkommen. Alles wirkt heller. „Bis vor zwei Monaten waren wir quasi abgeschnitten“, berichtet Boutique-Besitzerin Alexandra Mincheva. „Es war schlimm, jetzt sieht man den Baufortschritt.“ Dafür ist es gegenüber beim Tui-Reisebüro eng. Mit Abstandhalten ist da nichts. Der Baulärm nerve manchmal. „Dafür wird es schön, wenn es fertig ist. Wenn wieder Bäume kommen, dann ist das in Ordnung“, findet Büroleiterin Anne Spengler. Christine Neumahr, die die Boutique Augenweide in der Schillerstraße betreibt, sieht mittlerweile die Vorzüge des Ausbaus vor ihrer Ladentür. „Das war schon sehr holprig, Menschen mit Gehbehinderungen oder Rollator kommen besser voran, es sieht besser aus.“ Aber sie habe eine gewaltige Durststrecke hinter sich. „Die Leute sind nicht mehr durchgekommen. Auch die Bushaltestellen fehlen, die haben Frequenz gebracht.“

Leo-Erb-Brunnen bleibt

Die Bushaltestellen kommen nicht wieder zurück, der Blick auf die Fruchthalle soll frei bleiben, das war auch ein Vorschlag des Gestaltungsbeirats, erinnert Kiefer. „Es soll ein repräsentativer Platz entstehen, der muss großzügig sein.“ Gauch ist überzeugt: „Der Schillerplatz wird ein ganz anderes Bild abgeben.“ Dazu werde auch der Leo-Erb-Brunnen mit seinen 16 Röhren beitragen, der in den Platz eingebettet wird. Kiefer weiß, dass der Brunnen umstritten ist. „Es gibt nur Pro und Contra. Mir gefällt er.“ Jetzt bleibt er. Er hat die Baukosten in die Höhe getrieben, weil rundherum neu abgedichtet werden musste. Dennoch werde der Platz am Ende wie geplant wahrscheinlich knapp zwei Millionen Euro kosten, sagt der Baudezernent. Optimistisch ist Kiefer auch, was den Zeitplan angeht: Ziel ist es, bis zum Weihnachtsmarkt fertig zu werden. Da könnte allerdings die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung machen.

Fahrradständer kommen am Platzrand, kündigt Kiefer an. Und vier Bänke werden aufgestellt, ganz schlichte Exemplare, mit einer Sitzfläche aus Holz, ohne Rückenlehne. Fragen, die immer wieder kommen, sind die, wie das neue Pflaster sauber bleibt. „Es ist nicht beschichtet und kann deshalb gut mit Wasser gereinigt werden. Kaugummi und Öl aber sind ein Problem“, erklärt Gauch. Wie das Pflaster bislang verlegt ist, damit ist er sehr zufrieden. „Die Baufirma hat akkurat gearbeitet, auf den Millimeter, das sieht man an den Fugen.“ Er zeigt am Platzrand auf Metalleinlassungen. „Das sind Schlitzrillen, um den Platz zu entwässern.“ Verlegt wird auf dem Schillerplatz auch Glasfaserkabel. Alte Leitungen unter dem Asphalt hätten die Arbeiten extrem erschwert, weil sie „weit oben liegen“.

„Die Kritik ist verhallt“, sagt Gauch, der häufig vor Ort ist. Das sei aber ein hartes Stück Arbeit gewesen. „Wir sind immer wieder von Haus zu Haus gegangen, haben viel erklärt.“