Vom 29. August bis voraussichtlich 5. September lässt die Stadtbildpflege Kaiserslautern in der Theodor-Heuss-Straße Asphaltarbeiten ausführen, um die Fahrbahn auszubessern.

Da sich die Schadstellen laut Stadtbildpflege überwiegend in der Fahrbahnmitte befinden, ist die Straße zwischen der L502 und der Kreisverkehrsanlage an der Konrad-Adenauer-Straße/Bunkyo-Ku-Straße während der Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Hohenecker Straße und die Trippstadter Straße umgeleitet.

Von 5. bis 9. September wird dann in Teilabschnitten die Fahrbahndecke auf der Landstraße L502 in dem Bereich zwischen Hohenecker Straße und Theodor-Heuss-Straße saniert. Wie die Stadtbildpflege mitteilt, stellen die auszubessernden Fahrbahnschäden auf dem Fahrstreifen in Richtung Dansenberg/Universität in ihrem derzeitigen Zustand insbesondere für Radfahrer eine erhöhte Unfallgefahr dar. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr mit einer mobilen Ampelanlage gesteuert und läuft einspurig an der Absperrung vorbei.

Aufgrund der Bauarbeiten ist besonders im Berufsverkehr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.