Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG werden die Züge der Lautertalbahn (Linie RB 66), am Wochenende vom 22. bis 23. Juli zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Lampertsmühle-Otterbach durch Busse ersetzt, teilt die Deutsche Bahn mit. Wer nach Lauterecken möchte, sollte zudem beachten, dass der Zug 12950 (planmäßig um 00:53 Uhr ab Kaiserslautern Hauptbahnhof) von Kaiserslautern bis Lauterecken-Grumbach ausfällt. Er wird auf dem gesamten Laufweg durch einen Bus ersetzt. Die Bahn bittet darum, die spätere Ankunft und frühere Abfahrt der Busse in Kaiserslautern zu berücksichtigen. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Je nach Verbindung könne es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen. Die geänderten Fahrpläne sind im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und an den Stationen angebracht.