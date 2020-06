Ende August werden am Pfalzklinikum in der Albert-Schweitzer-Straße die Bauarbeiten am zusätzlichen Stockwerk abgeschlossen sein. Wie Chefärztin Gudrun Auert der RHEINPFALZ auf Anfrage sagt, läuft aktuell die Bauendreinigung. Im nächsten Schritt folgen Technik, Brandschutz und die Bauabnahme. Kurz vor der Nutzung werden die Räume schließlich noch möbliert. Im neuen Stockwerk werden laut Auert Gruppenräume, Büros und sechs sogenannte Krisenbetten einziehen. In einem internen Gartenfest soll Anfang September gefeiert werden. Auert: „Die Bauzeit war, weil im laufenden Klinikbetrieb, für Mitarbeiter wie Patienten belastend.“