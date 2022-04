Ab Montag, 11. April, ist die Fliegerstraße wegen der Erweiterung des Fernwärmenetzes durch die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) für voraussichtlich vier Wochen für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten müssen im Bereich der Baustelle unter Vollsperrung ausgeführt werden, eine Umleitung ist nach Angaben der SWK ausgeschildert. Wie die SWK Verkehrs-AG ergänzend mitteilte, wird die Buslinie 102 in beide Richtungen über den Benzinoring und Gersweilerweg umgeleitet. Die Haltestelle Fliegerstraße wird während der Sperrung nur noch halbstündlich angefahren. Die Haltestellen SWR und Haspelstraße entfallen in beide Richtungen. Bauende soll am 6. Mai sein.