Ein Ratgeber zum Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen – das verspricht die Bau- und Wohnmesse auf dem Kaiserslauterer Messeplatz zu sein. Vom 5. bis zum 7. April können sich Besucher zu Themen von A wie Architektur bis Z wie Zaun informieren.

Bei der Bau- und Wohnmesse gibt es viel zu sehen: „Handwerker aus traditionellen Familienbetrieben kombiniert mit unterschiedlichen Produkten auf dem neuesten Stand der Technik“ werden sich dort präsentieren, berichtet Veranstalterin Simone Becker. Vom Angebot könnten Bauherren, Mieter und Vermieter profitieren. Experten und Fachbetriebe stellen auf 9000 Quadratmetern Trends und zukunftsweisende Lösungen vor. Die MESA Veranstaltungs GmbH organisiert seit Jahren entsprechende Messen für die Endverbraucher. In Halle vier der Messe bietet sich ein Café mit Sitzmöglichkeiten für eine Pause an. Im Freigelände bietet die Messegastronomie eine Stärkung an. An allen drei Tagen ist die Messe von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Pro Person kostet der Eintritt fünf Euro.