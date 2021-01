Die Kaiserslauterer Wohnungsbaugesellschaft Bau AG Kaiserslautern feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Passend dazu hat sie den Bau AG-Fisch, der seit der Aktion „Fishing for Fantasy“ im Jahr 2001 das Vordach des Geschäftsgebäudes zierte, herausgeputzt. Graffitikünstler Daniel Ferino hat den Fisch in einen kunterbunten Jubiläumsfisch verwandelt. Zum 100. Geburtstag soll der Fisch auf einer eigens für ihn angelegten Blumenwelle in der Grünanlage vor dem Hauptgebäude schwimmen. Bürgermeisterin Beate Kimmel hatte schon vor Monaten angeregt, die bunten Stadtfische wieder aus der Versenkung zu holen. Vor 20 Jahren hatten sie in Kaiserslautern für Aufsehen gesorgt. Über 250 Exemplare waren damals im Stadtbild aufgetaucht.