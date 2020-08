Ende 2019 bewirtschaftete die Bau AG 6441 Mieteinheiten, davon 5114 Wohnungen mit circa 349.800 Quadratmeter Wohnfläche. Die Gesellschaft erzielte Umsatzerlöse von 26 Millionen Euro. Diese Zahlen wurden auf der Hauptversammlung vorgelegt. Die Bau AG sei „unverändert wichtigster und wegweisendster Anbieter von Wohnraum in Kaiserslautern“. Sie hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von rund 1,07 Millionen Euro erzielt.

„Tradition und Innovation, Stadtbildgestaltung und soziales Engagement – all diese Werte in Einklang zu bringen und darüber hinaus auch noch zuverlässig und solide zu wirtschaften, dafür steht die Bau AG seit Jahrzehnten“, betonte Bau-AG-Vorstand Thomas Bauer. Der umsatzstärkste Bereich war – wie auch in der Vergangenheit – die Bestandsbewirtschaftung. Die erzielten Erlöse würden direkt wieder in den Wohnungsbestand reinvestiert werden, teilte die Bau AG mit: „Daher werden über 60 Prozent der Mieteinnahmen wieder direkt in den Wohnungsbestand investiert.“

In die Erhaltung und nachhaltige Aufwertung des Wohnungsbestandes seien 2019 insgesamt rund 11 Millionen Euro investiert worden. Das Investitionsvolumen im Jahr 2019 belief sich auf rund 4,2 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen für Modernisierung, Instandhaltung und Neubau umfasste im vergangenen Jahr rund 15,2 Millionen Euro.

Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bleibe auch zukünftig die Optimierung des Wohnungsbestandes durch planmäßige Modernisierung und Instandhaltung, berichtete Bauer. Vor allem die Schaffung von Wohnraum für die stark wachsende Gruppe älterer Menschen stehe im Fokus.

„Mit Investitionen von durchschnittlich jährlich rund zwölf Millionen Euro in den vergangenen zehn Jahren in den Wohnungsbestand sowie in den Neubau – und dadurch auch in das gesamte Stadtbild – hat die Gesellschaft eine große wirtschaftliche Bedeutung“, unterstreicht Bauer. Darüber hinaus engagiere sich das Unternehmen in Maßnahmen zur Quartiers- und Stadtentwicklung, für funktionierende Nachbarschaften und die sozialräumliche Integration verschiedener Bewohnergruppen.