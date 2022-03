Am Freitag hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Bau AG die Schlüssel für zehn Wohnungen im Goetheviertel an die Stadtverwaltung übergeben. „Wir stellen die Wohnungen natürlich kostenlos zur Verfügung, wir wollen Geflüchteten aus der Ukraine damit helfen“, erklärte Gabriele Gehm, die Leiterin des Sozialmanagements. Die Wohnungen auf der Ecke Bännjerstraße und Goethestraße seien stark sanierungsbedürftig. Eigentlich sei der Plan, sie abzureißen und barrierefreie Neubauten zu realisieren, die an das „Nils“-Projekt gegenüber angedockt werden. Deshalb seien alle Wohnungen, die frei wurden, zuletzt nicht mehr vermietet worden und standen leer. „Wir haben sie jetzt notdürftig wieder hergerichtet und zusammen mit den Helfern vom Ökologieprogramm möbliert, aus Spenden.“ Um die Belegung kümmere sich das ASZ. Das habe die Bau AG im Jahr 2015, als syrische Flüchtlinge in die Stadt kamen, genauso gemacht. Dadurch hatte sich damals das integrative Neubauprojekt „Wohnen im Quartier“ um zwei Jahre verzögert. Gehm geht davon aus, dass die Bau AG als Erstunterkunft in dem Viertel noch weitere sechs Wohnungen zur Verfügung stellen wird. „Die Wohnungen sind in keinem guten Zustand, aber alles ist besser, als die Ankommenden in Turnhallen unterzubringen.“