„Corona hat da nix gestoppt oder verlangsamt“, sagte ein Opel-Sprecher am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage zur geplanten Batteriezellfertigung auf dem Kaiserslauterer Opel-Gelände. Vor gut einem halben Jahr, Anfang Februar, ist das Projekt im Beisein von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Opel-Geschäftsführer Michael Lohscheller öffentlich vorgestellt worden. Rund zwei Milliarden Euro sollen investiert werden und gut 2000 Arbeitsplätze entstehen. „Das ist ein langfristiges Projekt mit vielen Partnern“, hieß es am Montag von Opel aus Rüsselsheim. Und: „Es geht alles seinen Gang.“

Auch die Stadtverwaltung bestätigte auf Anfrage, ihre Hausaufgaben in Sachen Batteriezellfertigung gemacht zu haben. „Der von Oberbürgermeister Klaus Weichel im Februar angekündigte runde Tisch im Rathaus mit Vertretern aller städtischen Referate, die am Genehmigungsverfahren beteiligt sein werden, hat bereits getagt“, sagte ein Sprecher der Stadt: „Verwaltungsintern laufen die Vorbereitungen also wie geplant, um Opel bei dieser so wichtigen Investition für den Standort Kaiserslautern unterstützen zu können.“ Nach Angaben von Opel wird in Kaiserslautern ab 2021 die größte Batteriezellfertigung Deutschlands entstehen, die in voller Ausbaustufe jährlich rund eine halbe Million Fahrzeuge mit Batteriezellen versorgt.