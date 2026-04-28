Mehrere städtische Gebäude, die bereits über eine Photovoltaikanlage verfügen, werden derzeit mit Batteriespeichern ausgestattet. Ziel ist eine Verbrauchsoptimierung.

An der Kindertagesstätte Mini Max sowie in den Sporthallen der Bännjerrück- und der Luitpoldschule in Kaiserslautern wurde bereits je ein Batteriespeicher mit einer Kapazität von 15,79 Kilowattstunden (kWh) installiert, teilt die Stadtverwaltung mit. Dadurch könne der Verbrauch des selbst erzeugten Solarstroms optimiert und das Netz entlastet werden.

Die Speicher erhöhen laut Stadtverwaltung den Eigenverbrauch der Solaranlagen erheblich. Da Strom aus dem Netz aktuell durchschnittlich 32 Cent pro kWh koste, führe jede selbst verbrauchte Kilowattstunde zu direkten finanziellen Einsparungen. Außerdem ermöglichten die Speicher eine Einsparung von 29 Tonnen CO 2 pro Jahr.

Speicher für Kita und Sporthallen

Die drei Batteriespeicher haben insgesamt rund 45.000 Euro gekostet. Für die gesamte Maßnahme stehen 135.000 Euro aus dem Förderprogramm Kipki (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) zur Verfügung. Mit dem restlichen Budget sollen weitere Standorte umgerüstet werden. Ein vierter Batteriespeicher wird in der Kindertagesstätte Kleine Strolche in Betrieb gehen, für zwei weitere in der Sporthalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) und in der Grundschule Dansenberg läuft die Ausschreibung, teilt die Stadt mit.

Sie erhält vom Land mehr als vier Millionen Euro für die von ihr eingereichten Maßnahmen im Kipki-Programm. Allein eine Million Euro fließe in die Erweiterung des Gasspeichers der Kläranlage der Stadtentwässerung Kaiserslautern. Das übrige Geld werde für acht weitere Klimaschutzprojekte und sieben Klimawandelfolgenanpassungsprojekte genutzt. Dazu zählten unter anderem die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Projekte für eine fahrradfreundlichere Infrastruktur, die Anschaffung von E-Fahrzeugen für die Stadtverwaltung, ein Entsiegelungskataster, Dachbegrünungsvorhaben sowie Wasserrückhaltemaßnahmen im Wald. Der Stadtrat hatte bereits in seiner Sitzung im November 2023 über die Priorisierung der städtischen Projektvorschläge befunden.