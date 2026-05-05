Seit gut einem Jahr ist Kaiserslautern „BasKIDball-Stadt“. Nach dem Start des Projekts im Vorjahr auf dem Betzenberg ist nun ein zweiter Standort dazu gekommen. Die Schulturnhalle der Luitpoldschule wird donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr für alle Kinder und Jugendlichen, die Lust auf Basketball haben, geöffnet sein, teilt die Stadt mit. Die Teilnahme ist kostenlos, und es gibt keine Verpflichtungen. Jeder kann nach Lust und Laune mitmachen. Betreut wird der Standort vom Team des Jugendzentrums und einer Basketballtrainerin des 1. FC Kaiserslautern. „Sie vermitteln spielerisch wichtige Werte und stärken die persönliche Entwicklung der jungen Teilnehmenden. Darüber hinaus gibt es bedarfsorientierte Bildungsangebote sowie Feriencamps, in denen neue Perspektiven vermittelt werden und der Horizont erweitert werden kann“, erläutert Reiner Schirra, Leiter der städtischen Jugendarbeit. Ein zentrales Anliegen sei die Integration aller Kinder und Jugendlichen – unabhängig von Herkunft, Muttersprache, Religion oder familiärem Hintergrund. Das Programm schaffe durch gemeinsamen Sport eine Atmosphäre des Respekts und des Miteinanders. Unterstützt wird „BasKIDball“ in Kaiserslautern von der BKK PFAFF sowie bundesweit von der ING. Schirmherr ist Ex-NBA-Profi Dirk Nowitzki.