Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstag (17 Uhr/Barbarossahalle) in der Zweiten Basketball-Regionalliga den ambitionierten TV Langen II. Nach der kurzfristigen Spielabsage beim BC Neu-Isenburg gehen die Roten Teufel ausgeruht in das Spiel gegen die Giraffen.

Der TVL belegt mit einer Bilanz von fünf Siegen bei zwei Niederlagen den zweiten Tabellenplatz. Eine bessere Bilanz kann bislang nur der ungeschlagene Tabellenführer Makkabi Frankfurt vorweisen. Der FCK liegt mit einer ausgeglichenen Bilanz im Mittelfeld der Tabelle und ist damit auf einem guten Weg, sein primäres Ziel, nicht mit in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden, zu erreichen.

Nach der vermeidbaren 77:84-Heimniederlage gegen den BC Gelnhausen will die Mannschaft von Trainer Michael Skender am Samstag wieder an die zuvor durchweg starken Auftritte in eigener Halle anknüpfen. Dass einige Spieler angeschlagen sind, macht die Aufgabe gegen das hessische Spitzenteam nicht einfacher. Zu den Spielern, die krankheitsbedingt nicht oder nur eingeschränkt trainieren konnten, zählen Max Weißmann, Fabian Leis und Dennis Nickolaus.

Langen gilt als körperlich robuste Mannschaft, die über zahlreiche Spieler mit Gardemaß verfügt. „Wir müssen daran arbeiten, schneller umzuschalten. Außerdem gilt es, unnötige Ballverluste zu vermeiden. Ich hoffe, dass wir gut aus der unfreiwilligen Pause kommen“, erläutert Co-Trainer Thomas Erb. Ein Nachholtermin für das aufgrund einer defekten Korbanlage ausgefallene Spiel in Neu-Isenburg steht noch nicht fest.

Nach zwei Niederlagen in Folge soll mit einem Sieg gegen Langen die Trendwende eingeleitet werden. „Von der Qualität her sehe ich uns durchaus im oberen Tabellendrittel, manchmal sind wir aber noch ein wenig zu kopflos im Abschluss, da müssen wir etwas geduldiger sein“, fordert Erb.

So spielen sie

1. FC Kaiserslautern: Lahr, Klein, Herzog, Weißmann, Henke, Erb, Croom, Nickolaus, Middleton, Geßner, Feichtner, Leis