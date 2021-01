Basketball spielen lässt sich auch mit ganz einfachen Mitteln und mit eigenen Regeln. Wie treffsicher bis Du und wie klein darf das Ziel sein? Probiere es aus.

Gebraucht wird:

•Zeitungspapier

•Gefäße (Mülleimer, Salatschüssel, Tupperdose, ...)

Als erstes zerknüllst Du ein paar Seiten aus der Zeitung zu kleinen Bällen.

Dann stellst Du ein oder mehrere Gefäße auf und versuchst aus der Entfernung, Deine Bälle im Gefäß zu versenken.

Du kannst gegen Deine Familie, Freunde oder auch gegen Dich selbst antreten.

•Wer versenkt die meisten Bälle?

•Wer trifft ins kleinste Gefäß?

•Wer ist auch bei großen Entfernungen noch treffsicher?

