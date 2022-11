Wenn sich die Profis des FCK nach dem Spiel am Freitag auf die Winterpause freuen können, wird auf dem Fröhnerhof noch kräftig geschwitzt. Zwei ihrer Trainingskollegen fahren nicht in den Urlaub, sondern helfen der U21.

Aaron Basenach und Angelos Stavridis sind weiter im Kader der Oberligamannschaft des 1. FC Kaiserslautern, die am Samstag um 14.30 Uhr den FSV Jägersburg auf dem Fröhnerhof empfängt. Es ist eine ziemlich zerpflückte Vorrunde, die für die U21 mit einem spielfreien Wochenende am 26. Februar startet und eine Woche später mit dem Spiel gegen Arminia Ludwigshafen endet. Trainer Peter Tretter ist nicht gerade glücklich darüber, dass der Modus mit der Auf- und Abstiegsrunde aus dem Vorjahr beibehalten wurde. „Das ist nur bei uns im Südwesten so.“ Und er ist auch nicht gerade glücklich über die Pause, die zum falschen Zeitpunkt kommt. Ihm wäre es lieber gewesen, wenn, „zum Beispiel mit einer englischen Woche“ die Vorrunde noch vor der Winterruhe beendet worden wäre. „Dann wüssten wir, wie es weitergeht und gegen wen wir spielen“, sagt er. So heißt es weiter Punkte sammeln und den Einzug in die Aufstiegsrunde so früh wie möglich klarzumachen.

Schweres Restprogramm

Tretter warnt davor, die restlichen Spiele zu unterschätzen. „Wir spielen nach Jägersburg gegen die besten fünf Mannschaften der Liga.“ Und auch die Partie gegen Jägersburg sieht Tretter nicht als Selbstläufer. Das Hinspiel, das mit einem 6:3-Sieg für den FCK endete, sei bis zum 4:3 eng gewesen. Der Trainer erwartet auch im Rückspiel einen tief stehenden Gegner, gegen den seine Elf nach Lösungen suchen muss. Deshalb standen im Training am Donnerstag Spielformen mit Ballbesitz auf dem Programm.

Nach und nach kehren die Verletzten zurück. Während Christian Dombaxi und Marco Müller noch länger ausfallen, trainiert Lennart Thum zum Teil schon mit, Costa Fath und Tobias Klein sind im Aufbautraining. Tretter hofft darauf, dass Klein und Thum beim Spiel nächste Woche gegen Mechtersheim wieder dabei sein können.

Die Stimmung ist gut auf dem Fröhnerhof. Die U21 hat 28 Punkte gesammelt, 37 Tore geschossen, liegt zwei Punkte hinter dem FK Pirmasens auf Platz zwei, hat alle der ersten vier Spiele der Rückrunde gewonnen und will jetzt weiter Punkte sammeln. Schließlich werden die in die nächste Runde mitgenommen.