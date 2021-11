Zwei von sechs Parkhäusern und -plätzen, die der Auto Club Europa (ACE) bei seiner bundesweiten Clubinitiative „Barrierefrei besser ankommen“ im Juli in Kaiserslautern überprüft hatte, erhielten das Testurteil „gut“. Beide Parkhäuser haben ihr Testurteil nun schwarz auf weiß.

Zusammen mit dem Regionalbeauftragten Volker Schork und zwei weiteren Kreisvorstandsmitgliedern hat der Vorsitzende des Kreisvorstands Andreas Schmitt den Betreibern von City Parkhaus und Q-Parkhaus Pfalztheater ihre Urkunden überreicht.

Um dem strengen Anforderungskatalog standzuhalten, seien Kriterien wie der Zugang, die Beleuchtung und die Kennzeichnung der Parkflächen überprüft worden, schilderte der Kreisvorstand. Ziel der Aktion sei gewesen, die Parksituation für Menschen mit eingeschränkter Mobilität – egal ob mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Schwangere – zu verbessern.

Vier der untersuchten Parkhäuser sind demnach knapp an einem positiven Urteil vorbeigeschrammt. „Ursächlich waren hier meist Mängel, die schnell und kostengünstig zu beseitigen sind“, so Schmitt. Der ACE werde jetzt an die Betreiberunternehmen der Parkhäuser und Parkplätze herantreten, um gemeinsam mit ihnen Lösungen zu finden. Barrierefreiheit sei ein wichtiger Baustein gesellschaftlicher Teilhabe. Dafür zu sensibilisieren und Dinge ein stückweit besser zu machen sei das Ziel der diesjährigen Clubinitiative.