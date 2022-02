Die Stadtverwaltung arbeitet nach eigener Auskunft „mit Hochdruck an der Umsetzung zur barrierefreien Homepage“ der Stadt. Derzeit werde an der Website selbst gearbeitet, in einem zweiten Schritt sollen dann auch die Formulare überarbeitet werden.

In der Stadtratssitzung am vergangenen Montag stand das Thema auf der Tagesordnung, die Linken-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag eingebracht, der bereits im Dezember auf der Tagesordnung gestanden hatte, aber bisher aus zeitlichen Gründen noch nicht aufgerufen worden war.

Die Linken greifen darin die unter anderem vom Inklusionsbeirat der Stadt formulierte Kritik auf, dass die Internetpräsenz der Stadt „gegen geltendes Recht“ verstoße, da die Barrierefreiheit noch nicht hergestellt sei. Dazu gehöre laut Antrag beispielsweise „ein Angebot des Webseiteninhalts in leichter Sprache, eine Vorlesefunktion, Kontrastveränderungsmöglichkeiten, sowie Angebote in Gebärdensprache“.

Wer die Internetseiten der Stadt aufruft, erkennt, dass sich in den vergangenen Wochen die Anmutung der Seiten etwas verändert hat. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung zur barrierefreien Homepage und an der technischen Behebung der noch offenen Punkte“, heißt es aus dem Rathaus. Derzeit werde an der Website an sich gearbeitet, die Formulare sollen dann „im zweiten Schritt“ bearbeitet werden.

Seit Dezember sei die Barrierefreiheitserklärung auf der Homepage zu finden, aus der auch der aktuelle Stand der Umsetzung abzulesen sei. Außerdem werde die Website nun auch in leichter Sprache beschrieben. „Für die Umsetzung einer Beschreibung der Website in Gebärdensprache werden wir eine Agentur beauftragen“, heißt es aus dem Rathaus. Die von der Stadt selbst erstellten Formulare sollen „spätestens im zweiten Quartal“ barrierefrei zur Verfügung stehen.