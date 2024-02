Über Probleme, mit dem Rollstuhl ins Rathaus zu gelangen, gab es schon öfter Beschwerden. Als Übergangslösung hat die Stadt nun den barrierefreien Zugang über die Maxstraße ermöglicht. In der Stadtratssitzung am Montag informierte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) die Ratsmitglieder über den aktuellen Stand.

Der Haupteingang soll langfristig über eine Rampe erschlossen werden, sagte Kimmel. Da eine solche bauliche Maßnahme jedoch dauert, werde erst einmal der Zugang über die Maxstraße geöffnet. „Mit einer Klingel und Piktogramm“, kündigte sie an. Die Tür ohne jegliche Kontrolle wieder offen zu halten, hatte Kimmel bereits in einer Sozialauschschusssitzung im September als keine gute Lösung bezeichnet. Sie sah darin „ein gravierendes Sicherheitsproblem fürs Rathaus“. Dass Personen einfach so hineinlaufen könnten, sei „der Sicherheitslage nicht angemessen“, sagte sie und begründete ihre Sorge mit einschlägigen „Erfahrungen der Kollegen im Sozialreferat“. Eine Klingel samt Sprechanlage wurde aus des Reihen des Ausschusses damals vorgeschlagen.