Im Internet sind ab sofort mehrere Touren „Von Fisch zu Fisch“ durch Kaiserslautern zu finden, die mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl problemlos abgefahren werden können.

Wie Jennifer Höning, Bewegungsmanagerin der Stadt, berichtet, ist es nicht immer leicht, eine geeignete Strecke zu finden, wenn man mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl unterwegs ist. In den vergangenen Monaten habe Höning von Senioren, aber auch von jungen Müttern Anregungen erhalten. „Wichtig sind bei einer Streckenbeschreibung der Start und das Ziel und so war relativ schnell klar, dass die noch vereinzelt in der Stadt stehenden Fische genau diesen Zweck erfüllen können“, erläutert Höning. Nach dem Aufruf in der RHEINPFALZ im August hätten sich zahlreiche Bürger bei ihr gemeldet und dabei geholfen, alle mittlerweile „versteckten“ Fische zu finden.

Die aufgeführten Strecken hat sie selbst mit dem Kinderwagen getestet. Physiotherapeuten, die Gemeindeschwester plus und Gruppen von Senioren und Kindern nutzten diese Strecken schon, um gemeinsam mit Menschen mit Beeinträchtigungen neue Wege zu gehen. Die Strecken sind im Internet zu finden.