Christian Baron holt während des Literaturfestivals in Kaiserslautern seine im März 2020 ausgefallene Lesung aus dem autobiografischen Roman „Ein Mann seiner Klasse“ nach. Der neue Termin ist am Montag, 6. September, 20 Uhr. Dies teilte die Buchhandlung Thalia mit, gleichzeitig Gastgeber und Veranstaltungsort. Der 1985 in Kaiserslautern geborene Autor und Journalist stellt auch Auszüge aus der Textsammlung „Klasse und Kampf“ vor.

Karten müssen umgetauscht werden

2020 war eine erste Lesung bei Thalia im Februar ausverkauft gewesen. Eine zweite für den 20. März geplante Lesung hatte wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Eintrittskarten, die für die März-Lesung gekauft wurden, können bis zum 28. August beim Ticket-Service in der Buchhandlung Thalia in eine neue Eintrittskarte umgetauscht werden. Der Einlass am 6. September ist laut der Mitteilung nur mit aktueller Karte und Registrierung möglich.