Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unter dem Titel „Import und Export“ stand am Sonntag ein Kammerkonzert des Pfalztheaters Kaiserslautern. Es präsentierte deutsche Komponisten, die in der Barockzeit in London lebten.

Georg Friedrich Händel wurde in Halle geboren und ließ sich im Herbst 1712 in London nieder. Er avancierte zum Hofkomponisten und erwarb die britische Staatsbürgerschaft. 1723 mietete