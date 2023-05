Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter dem Titel „His and Hers“ stellte das Ensemble Spirit of Musicke mit Flötistin Maria Loos, Veronika Braß am Cembalo und Gabriele Ruhland an der Viola da Gamba und am Barockcello am Freitagabend in der Stiftskirche weniger bekannte Stücke großer Barockmeister sowie Werke von Komponistinnen vor.

Frauen waren im Barock nicht nur als virtuose Gesangssolistinnen tätig, sondern schrieben auch selbst Musik. Teils waren sie professionelle Künstlerinnen, teils Angehörige