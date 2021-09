Bei der Berglaufweltmeisterschaft in Telfes, Österreich, gab Alexander Barnsteiner von der LLG Landstuhl sein Bestes, kämpfte sich über die anspruchsvolle Strecke und wurde am Ende mit seinem Team Weltmeister.

Ausgetragen wurde die 20. Auflage des Wettbewerbs auf der Strecke des Schlickeralm-Laufs. Alexander Barnsteiner startete in der Altersklasse M45 und merkte schnell, dass es die Strecke, die zum Kreuzjoch führte, in sich hatte. Über 11,5 Kilometer Länge mussten 1150 Höhenmeter erklommen werden. Schon der erste Teil war recht anspruchsvoll. Bei bis zu 20 Prozent Steigung ging es über wurzelige und kräftezehrende Trails. Als einzige, kleine Erholung ohne weiteren Anstieg gab es in der Mitte der Strecke eine malerische Runde um den Panoramasee, bevor es über Schotterwege und kleine Pfade mit vielen Serpentinen zum Ziel auf dem Kreuzjoch führte.

Barnsteiner ging es nach dem Start noch verhalten an und arbeitete sich erst in den Anstiegen ab Kilometer drei Position um Position nach vorne. Mit der Wurzelpassage kam er gut zurecht und konnte sich in diesem Bereich bis auf Position zwei des Starterfeldes der Senioren M45 schieben. Auf der zweiten Streckenhälfte ging es zwischen dem LLGler und zwei weiteren Athleten aus Deutschland und Österreich noch heiß her.

Spannender Endspurt

Auf den letzten zwei Kilometern hatte die Konkurrenz noch ein paar Körner mehr, so dass Barnsteiner mit nur 12 Sekunden Rückstand in 1:08:40 Stunden die Bronzemedaille der Weltmeisterschaft denkbar knapp verpasste. Das wurde durch die Teamwertung wieder wettgemacht, bei der die Positionen eins, drei, sowie der vierte Platz von Barnsteiner den Weltmeistertitel der M45 für Deutschland, vor den Athleten aus Tschechien und Italien, sicherte. Im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung durfte der LLGler die Goldmedaille in der Teamwertung in Empfang nehmen.