Ab kommenden Montag setzt die Stadtentwässerung Kaiserslautern die Kanalsanierung in der Innenstadt fort. In der Barbarossastraße wird der Verkehrsfluss zwischen der Friedrichstraße und der Kantstraße in Fahrtrichtung Volkspark von zwei Fahrspuren auf eine Spur reduziert. Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich eine Woche, sind jedoch von der Witterung abhängig, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Sanierungsgebiet erstreckt sich strahlenförmig rund um den Adolph-Kolping-Platz und reicht von der Schubertstraße im Westen bis zur Fabrikstraße im Osten sowie von der Fischerstraße im Norden bis zur Barbarossastraße im Süden. Der Sanierungsaufwand sei unterschiedlich groß, so die Stadtentwässerung. Während bei einigen Kanälen punktuelle Reparaturarbeiten ausreichten, müssten andere Kanäle mit Schlauchlinern auf ganzer Länge neu ausgekleidet werden.