Ab Donnerstag, 26. Januar, setzt die Stadtentwässerung Kaiserslautern die Kanalsanierung in der Innenstadt fort. In der Barbarossastraße wird der Verkehrsfluss im Bereich der Einmündung des Barbarossarings in Fahrtrichtung Volkspark von zwei Fahrspuren auf eine Spur reduziert. Die Sanierungsarbeiten dauern laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis Freitag, 3. Februar, sind jedoch von der Witterung abhängig.

Die Instandhaltung der Kanalisation ist von großer Bedeutung, damit das Abwasser nach seiner Klärung wieder in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt werden kann, fügt die Pressestelle der Stadt hinzu. Durch die anstehende Maßnahme wird der umweltschädliche Austritt von Abwasser aus undichter Kanalisation verhindert.