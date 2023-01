Wie schaffen wir es, mehr Touristen und Besucher in die Stadt zu bringen? Diese Frage ist für Alexander Flockerzie vom Hotel Barbarossahof bei der Oberbürgermeisterwahl besonders wichtig. „Die Gäste wollen sich wohlfühlen hier in der Stadt und dafür muss sie sicher und sauber sein“, sagt er. Und mehr Touristen bedeute auch wieder mehr Kaufkraft für den Handel und ein Vorteil für die Innenstadt.

Besonders wichtig sei außerdem das Thema Verkehr: Aus manchen Stadtteilen fahre der Bus am Wochenende nur alle zwei Stunden in die Innenstadt, sagt Flockerzie. Hier müsse der zukünftige Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin nachbessern. „Ein konkretes Beispiel ist die Linie 104“, sagt er. Wenn Gäste zum Beispiel abends in die Stadt fahren, um essen zu gehen, müsse sichergestellt sein, dass sie auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die verschiedenen Hotels und Unterkünfte erreichen können. „Man will ja vielleicht auch mal das ein oder andere Glas Wein trinken“, so Flockerzie.

Die Bettensteuer sei ebenfalls ein Thema, das ihn und andere Hoteliers und Gastronomen umtreibe. „Das Thema stand im letzten Jahr auf dem Plan und war seitens des Oberbürgermeisters angedacht. Das wäre absolut kontraproduktiv.“ Die aktuellen Kandidaten und Kandidatinnen hätten sich noch nicht zu dem Thema geäußert, sagt Flockerzie. Allerdings sei das für ihn klar: „Zu Steuererhöhungen sagt natürlich niemand etwas.“

Zur Frage, ob er einen Kandidaten favorisiere, sagt Flockerzie, das Wichtigste sei, dass die Person „Verwaltung kann“. Es gebe viel zu optimieren innerhalb der Behörden, beispielsweise müsse die Digitalisierung aus seiner Sicht besser werden.

Serie

In einer kleinen Serie verraten bekannte Lautrer, was sie sich von dem künftigen Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin erhoffen.