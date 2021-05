„Es hat auf jeden Fall der Seele sehr, sehr gut getan“: Der Kasse weniger – wenngleich „alles besser ist als gar keine Einnahmen“: Susanne Henn-Marker, Sprecherin der Schausteller im „Barbarossa-Land“, hat am letzten Tag des Behelfs-Volksfests Resümee gezogen. Die Bilanz weist wohl ein wenig Licht, vor allem aber dunkle Schatten aus.

Am Freitag noch ist der letzte Hoffnungsfunke erloschen, in diesem so verkorksten Jahr noch einmal auf einen Einsatz hoffen zu dürfen. Mit der Absage des Weihnachtsmarkts müssen sich Henn-Marker und ihre Kollegen auf eine lange Durststrecke einstellen, die bis Ostern dauern dürfte.

„Wer kauft denn in diesen Tagen ein Karussell? Und wenn: Wie soll derjenige, der seines aus Not verkaufen muss, denn dann noch seinen Lebensunterhalt bestreiten?“ Die Vorsitzende des Schaustellerverbandes Barbarossa-Pfalz ist empört über so einige Aussagen, die sich ihre Kollegen ab und an schon mal anhören müssten. Dann, wenn es darum gehe, Grundsicherung zu beantragen.

„Die Leute meinen vielleicht, wir bekommen eine Menge Geld. Schön wär`s“, sagt Susanne Henn-Marker. Sie und ihr Mann hätten jedenfalls noch keinerlei Hilfe erhalten. „Die Politik lässt uns am ausgestreckten Arm verhungern“, klagt sie. Dabei hätten gerade die letzten drei Wochen gezeigt, wie wichtig die Schaustellerbetriebe seien: „Die Menschen haben uns vermisst, das haben uns viele hier bestätigt. Die Leute wollten mal wieder Spaß und Freude haben, nicht nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und Corona, Corona, Corona.“

Dass sich Schausteller-Unternehmen aus der Region mit dem „Barbarossa-Land“ nun in eigener Regie die Möglichkeit geschaffen haben, zumindest ansatzweise zur „Normalität“ zurückzufinden und ein bisschen was umsetzen zu können, das sei auf alle Fälle gut, richtig und wichtig gewesen. „Es hat vor allem der Seele gut getan. Wir wollten einfach alle auch mal wieder unseren Job machen.“

Am Sonntagabend war Schluss. Der letzte Tag war verregnet. Sehr enttäuscht aber waren die Betreiber von Fahrgeschäften und Ständen, dass das gesamte Wochenende wenig Besucher auf die Beine gebracht hat. Nicht mal das Bilderbuchwetter am Samstag habe die Menschen mobilisieren können. „Klar, die Politik hat den Menschen ja auch Angst gemacht“, so die Einschätzung der Verbandsvorsitzenden.

Da ja vorm Wochenende Zahltag gewesen sei, könne es nicht am fehlenden Geld gelegen haben. „Die Leute sind seit Mittwoch noch mehr verunsichert und bleiben schon zu Hause“, das habe sich bereits am Donnerstag gezeigt. Überhaupt nicht gelohnt hat sich der „Barbarossa-Land“-Einsatz für den Beschicker mit der weitesten Anreise: Stephan Vespermann ist mit seiner Kegelbahn aus Bremen gekommen. „Einen Versuch war es wert - gebracht hat es finanziell leider so gut wie nichts.“