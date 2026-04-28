Die Barbarossa-Bäckerei baut für rund eine Million Euro eine neue Filiale komplett aus Modulen. Der Bau steht innerhalb eines Tages. Anfang Juni soll Eröffnung sein.

Die Barbarossa-Bäckerei ist in Kaiserslautern ein familiengeführter Traditionsbetrieb, aber längst nicht mehr nur lokal tätig. Mit ihren fast 70 Filialen und einem Jahresumsatz von rund 52 Millionen Euro gehört sie zu den größten Bäckereien der Pfalz. Am Firmensitz im Industriegebiet Nord, Marie-Curie-Straße, entsteht seit Dienstag als Versuchsballon eine neue Verkaufsstelle mit Café. Und die schwebte – vorgefertigt – am Kran durch die Luft ein. „Unser als Provisorium gedachtes Outlet schließen wir und bauen es zurück“, erzählt Geschäftsführer Kevin Landry, Enkel des Firmengründers Peter-Werner Landry, der 1977 die in Konkurs gegangene Bäckerei „Pfalzbrot“ übernahm und zunächst noch ohne eigene Filiale Backwaren für Wiederverkäufer produzierte.

Seit vielen Jahren gibt es an der Firmenzentrale ein kleines Café. „Es ist schon lange überholt, vor allem platzmäßig. Die Frequenz ist mittlerweile sehr hoch“, viele Mitarbeiter der umgebenden Unternehmen kaufen hier Brötchen und Snacks für die Mittagspause, trinken eine Tasse Kaffee. Zum ersten Mal entstehe nun eine komplette Barbarossa-Filiale in Modulbauweise und aus einer Hand. „Wir sind normalerweise mit unseren Verkaufsstellen in Bestandsflächen und bauen sie nach unseren Vorstellungen um.“

Per Lkw werden die mit Türen und Fenstern versehenen Module aus Speyer geliefert. Foto: Sara Brunn

Module werden inklusive Innenausbau vorgebaut

Drei Lkw lieferten bereits am Montag Einzelmodule aus verzinktem Stahl und Holz, die restlichen kamen am Dienstag über Tag. Die Firma Keil Konzepte hatte sie zuvor in ihrem Speyerer Werk inklusive des Innenausbaus zu einem Großteil bereits so vorgefertigt, dass sie vor Ort nur noch zusammengesetzt werden müssen. Elektrik, Rohre, Innenwände, Beläge, Türen und Fenster sind so schon verbaut.

„Wir sind auf Modulbau bis 700 Quadratmeter spezialisiert und können in diesem Rahmen ein außergewöhnlich hohes Maß an architektonischer Freiheit bieten“, erklärt Matthias Schaudig, bei den Speyerer Laden- und Modulbauern im Marketing beschäftigt. So seien je nach gewünschtem Grundriss oder Rahmenbedingungen des Grundstücks nicht nur verschiedene Standardmaße möglich, sondern auch individuelle Anfertigungen, „zum Beispiel trapezförmige Elemente“.

Die einzelnen Module sind 9x3 Meter groß, in die Deckenkonstruktion sind bereits Kabel eingezogen, Fenster und Türen werden vorab eingebaut. Foto: Sara Brunn

Rund 160 Quadratmeter und 40 Sitzplätze im Innenbereich

Das familiengeführte Unternehmen war seit seiner Gründung vor über 30 Jahren zunächst als Ladenbauer für Bäckereien, Metzgereien und in der Gastronomie tätig, der Modulbau kam laut Schaudig „vor einigen Jahren aufgrund des Bedarfs und unserer Branchennähe zu Bäckern“ nach und nach dazu, bis irgendwann das komplette Gebäude schlüsselfertig angeboten werden konnte. Mittlerweile setze man auch Projekte über das Filialsegment hinaus um, zum Beispiel sei das Unternehmen für den Neubau des Sportzentrums II in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) verantwortlich gewesen.

Die neue Barbarossa-Filiale besteht aus sechs jeweils 9x3 Meter großen Modulen, ist insgesamt rund 160 Quadratmeter groß, etwa auf der Hälfte der Fläche entsteht ein Sitzbereich für circa 40 Personen. Dazu kommt ein Lagerraum, die Küche, die Verkaufstheke und die Toilettenanlage – „eine komplette Filiale“, so Landry. Und die stand in ihren Grundzügen ohne großen Baulärm innerhalb eines einzigen Tages.

Die neue Filiale soll bis Ende Mai fertig sein

Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr schwebte das erste Modul an den schweren Stahlketten eines Krans auf das 18x6 Meter große Fundament. Kurz nach 9 Uhr war bereits die Hälfte des Baus fertig. Da hatte der Kranführer gerade das dritte Element angehoben, an den Ketten flog es über die beiden bereits aufgestellten Module hinweg, ehe es fast geräuschlos neben diesen seinen Platz fand.

Am Nachmittag stand der Flachbau, der auf dem Dach eine Solaranlage bekommen soll. „Die Bauweise ist schnell, es ist modular. Das bedeutet, wenn wir das Gebäude irgendwann einmal versetzen wollen, können wir das machen“, erklärt Landry. Das Gebäude sei zudem erweiterbar. Rund 1,1 Millionen Euro sind laut Landry für die neue Barbarossa-Filiale veranschlagt, zwei Drittel davon für den Modulbau und die Gründung, der Rest sei für die Außenanlage vorgesehen, die die Barbarossa-Bäckerei selbst herstellt. Parkplätze entstehen dort sowie eine mit Grünstreifen und -elementen eingefasste Terrasse für etwa 30 Personen. Bis 30. Mai solle alles fertig sein, so Landry junior, „wir hoffen, bis Anfang Juni eröffnen zu können“. Doch eine Unwägbarkeit bleibt: „Das Grundstück selbst ist noch nicht mit Wasser und Strom erschlossen. Da müssen wir noch auf die Stadtwerke warten“, ergänzt er.

So soll die neue Barbarossa-Filiale in der Marie-Curie-Straße aussehen. Foto: Keil Konzepte

In den kommenden Wochen folgt nun die Endmontage und der Ladenbau. Elemente wie Fußböden, Möbel, die Verkaufstheke samt Brotregal – all das sei bereits vorbereitet und lagere in Speyer oder werde in den nächsten Tagen produziert und nach Siegelbach gebracht, berichtet Landry.