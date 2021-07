Das für Ende August geplante „Barbarockstar – Festival ohne Courage mit Rassismus“ ist abgesagt worden. Die zunehmenden Corona-Infektionen und mögliche Unwetter werden als Gründe genannt.

„Trotz intensiver Lösungssuche mit Stadtvorstand und Ordnungsbehörde sieht sich Kulturreferatsleiter Christoph Dammann gezwungen, das für Ende August geplante ,Barbarockstar – Festival ohne Courage mit Rassismus’ abzusagen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Grund dafür seien die zunehmenden Corona-Infektionen, vor allem durch die neue Delta-Variante, sowie nach Darstellung der Ordnungsbehörde auch nicht zu bewältigende Sicherheitsvorkehrungen angesichts möglicher Unwetterereignisse. „Ich bedauere die Absage sehr“, so der Referatsleiter, „aber wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen und frühzeitig reagieren.“

Angesichts der besonderen Umstände habe die Kulturstiftung des Bundes der Stadt Kaiserslautern die Fördermittel auch für das nächste Jahr in Aussicht gestellt, sodass das Festival dann hoffentlich umgesetzt werden könne. Der Stadt Kaiserslautern liege es am Herzen, „ein solches Festival ohne Bedenken durchzuführen und den Teilnehmern Sicherheit zu garantieren“. Bereits gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.