Wenn man nicht weiß, was man will und von irgendwo her jemand die Entscheidung für uns trifft – ist das dann eine Erleichterung? Oder haben wir damit unsere eigene Entscheidungsgewalt abgegeben? Um diese Frage geht es im neusten „Fundusmonolog“ des Pfalztheaters – wieder im hauseigenen Fundus inszeniert und diesmal mit der hervorragenden Schauspielerin Barbara Seeliger.

Eine Frau läuft mit Einkaufswagen durch den Supermarkt. Sie bleibt am Kühlregal stehen und betrachtet noch unentschlossen die Auswahl. Durch den Lautsprecher wirbt eine Stimme –