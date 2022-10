Ganz gleich, ob steigende Materialkosten für Häuslebauer, höhere Spritpreise für Pendler oder neue Abschlagszahlungen für Gaskunden. Viele Menschen fragen sich, wie sie das zahlen sollen. Also heizen auf Pump? Noch sind das Ausnahmen, berichten die Banken.

Noch sind es Einzelfälle, in denen Kunden ihr Heizöl über einen Kredit finanzieren, berichtet Alexander Kostal, einer der Vorsitzenden der Volksbank Kaiserslautern. Doch Volksbank und Sparkasse Kaiserslautern beobachten durchaus, ob die Anzahl der Kreditanfragen steigt, ob mehr Kunden ihren Dispo ausschöpfen. Noch stelle man nichts dergleichen fest, betont Kai Landes, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Der deutsche Sparkassen- und Giroverband hat im August die Befürchtung geäußert, dass wegen der Preissteigerung perspektivisch bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte, womöglich sogar Ersparnisse, monatlich für die Lebenshaltung ausgeben müssen. Eine Perspektive, die die Menschen zurückhaltend werden lässt, beobachtet Kostal. „Nach der Corona-Pandemie hätte man erwarten können, dass sich die Menschen etwas gönnen, Urlaube oder ein Auto“, so der Volksbank-Vorsitzende. Stattdessen erlebe man Konsumzurückhaltung.

Während die Nachwirkungen der Pandemie noch zu spüren seien, gebe es zudem Lieferengpässe und nun den Ukraine-Krieg, skizziert Landes die schwierige Wirtschaftslage. Wegen steigender Energie- und Rohstoffpreise werden auch Lebensmittel teurer werden, schätzt er. Die volle Wucht wird die Menschen aber wohl erst im Winter oder Frühjahr treffen, schätzen Landes und Kostal. Dann schlagen gestiegenen Abschlagszahlungen für Gas und Strom durch, Nachzahlungen werden fällig. Wie stark die Bürger dann belastet werden, hat auch mit der Ausgestaltung des nun angekündigten Gas- und Strompreisdeckels zu tun.

Guter Arbeitsmarkt wirkt entlastend

Positiv sei der gute Arbeitsmarkt, sagt Hartmut Rohden, Vorstandsmitglied der Sparkasse und zuständig für das Privatkundengeschäft. Das könne für Entlastung sorgen, weil Menschen in Arbeit mehr Geld zur Verfügung hätten als in der Arbeitslosigkeit. Falls Kunden in Schwierigkeiten geraten, sollten sie früh auf die Sparkasse zukommen, rät Rohden. Dauerhaft gestiegene Energieausgaben über den Dispo zu finanzieren, sei keine Lösung. Er empfiehlt die Finanzchecker-App, die es auch analog als Haushaltsbuch gibt. So könne man sich einen Überblick über die Ausgaben verschaffen, womöglich etwas zur Seite legen. Bei Menschen, bei denen das Geld schon jetzt nicht für die notwendigsten Ausgaben reiche, helfe das aber nicht, weiß Landes. Im Zweifelsfall sollte ein Termin bei der Schuldnerberatung vereinbart werden, rät Rohden.

Anders als die Volksbank hat die Sparkasse einen Anstieg bei Privatinsolvenzen festgestellt. Dies sei allerdings auf eine Änderung im Insolvenzrecht zurückzuführen, so Landes. Die Frist, nach der Schuldner bei einer Privatinsolvenz schuldenfrei sind, wurde von fünf auf drei Jahre verkürzt. Wer sich für diesen Weg entschieden habe, habe den Stichtag der Änderung abgewartet.

Neben den Privatkunden treffen die gestiegenen Preise auch Gewerbetreibende. 6000 Gewerbekunden zählt die Sparkasse, über 3000 sind es bei der Volksbank. Bisher habe man nur vereinzelt Hinweise bekommen, dass es bei dem einen oder anderen Betrieb schwierig werden könnte, sagt Landes. Die aktuellen Entwicklungen treffen insbesondere energieintensive Branchen.

Zunehmende Zurückhaltung im Bausektor

Im Bausektor machen Sparkasse und Volksbank ähnliche Beobachtungen: Die Nachfrage nach Baufinanzierungen lasse nach. Das betreffe private Häuslebauer, so Kostal, insbesondere aber Investoren. „Projekte werden zurückgestellt, weil weder Bauzeit noch Preis zu kalkulieren sind“, sagt er. Wegen gestiegener Zinsen und Energiepreise, fehlten auch Kunden, die sich die Objekte leisten können. Binnen kurzer Zeit seien die Zinsen um 200 Basispunkte gestiegen auf rund 2,5 Prozent. Und die drei Prozent werden nicht das Ende der Fahnenstange sein, schätzt Kostal. Er rechnet mit deutlich spürbaren Folgen für das Baugewerbe, kommen doch aktuell Personal- und Materialengpässe sowie gestiegene Preise und Zinsen zusammen.

Landes und Rohden stellen ebenfalls einen Rückgang bei Projekten von Investoren fest. Und private Bauherren „überlegen nun länger, ob sie eine Finanzierung eingehen“, so Rohden. Es mache einen erheblichen Unterschied, ob die Zinsen im Bereich Plusminus eins oder bei vier Prozent lägen, so Landes. Bei 200.000 Euro sei das bei einer Baufinanzierung pro Monat eine Mehrbelastung von 500 Euro, rechnet Rohden vor. „Und 200.000 Euro reichen nicht, um ein Haus zu bauen“, schiebt er nach. Man achte bei Finanzierungen darauf, dass die Kunden wegen der steigenden Preise Puffer einplanen, berichten Sparkasse und Volksbank. So soll verhindert werden, dass Kredite nicht mehr bedient werden können.

Für Stromausfälle gerüstet

Das Risiko, wegen geplatzter Kredite und Insolvenzen selbst in Schieflage zu geraten, schätzen beide Häuser als gering ein. Man habe einen guten Mix und eine gute Eigenkapitalausstattung, sagt Landes. Die Volksbank ist derweil nicht nur finanziell für die Folgen der Energiekrise gerüstet. Man habe Dieselgeneratoren angeschafft, berichtet Kostal. Sollte es tatsächlich zu Stromausfällen kommen, könne man keine Türen zur Bank öffnen, es funktioniere kein Geldautomat. Kostal rät den Kunden daher, sich vorsichtshalber mehrere Wege zu ihrem Konto zu schaffen, beispielsweise via Onlinebanking.