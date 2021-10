Die Rundbank vor der Adler-Apotheke ist am Montag verschwunden. Die zwölfeckige Bank um dem Baum wurde von der Stadtbildpflege demontiert und eingelagert, informiert deren Leiterin Andrea Buchloh-Adler auf Nachfrage. „Wir haben Meldung vom Marktmeister bekommen, sie wegen des kommenden Weihnachtsmarktes bis zum 7. November abzubauen“, erläutert sie und schiebt hinterher: „Das machen wir nicht eigenmächtig.“ Da gerade ein Kran zur Verfügung stand, habe man schon am Montag die Bank demontiert und wegtransportiert. „Im Januar stellen wir sie wieder auf, so lautet zumindest der jetzige Plan“, sagt die Werkleiterin angesichts des noch für dieses Jahr anberaumtem Bürgerworkshops für weitere Bänke in der Stadt.