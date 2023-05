Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rundbank aus Holz, die in der Marktstraße die inzwischen gefällte Platane zierte, steht wieder dort. Am Mittwoch stellte sie der Bautrupp der Stadtbildpflege an ihren ursprünglichen Platz. Wegen der Baumfällung und Bauarbeiten war sie im November abgebaut worden.

Der Anblick der umstrittenen Bank hat sich deutlich gewandelt: Die große Platane in der Mitte fehlt, und weiß-rotes Absperrband umspannt Sitze und Lehnen. Dass bei der Optik noch Luft