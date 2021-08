Die Öffnungszeiten ihrer Bank haben eine betagte Kaiserslautererin davor bewahrt, viel Geld an Trickbetrüger zu verlieren. Nach Polizeiangaben war die 90-Jährige von einer angeblichen Beamtin angerufen worden, die behauptete: Eine Freundin der Seniorin habe einen Unfall mit mehreren Toten verursacht und sitze deshalb in Haft, könne mit einer Kaution in fünfstelliger Höhe aber wieder freikommen.

Ein Anruf bei der richtigen Polizei bringt Klarheit

Weil dabei der Name einer wirklich existierenden Freundin von ihr fiel, wollte die 90-Jährige das Geld tatsächlich beschaffen. Doch ihre Bank war schon zu. Und ein Telefonat mit der Familie ihrer angeblich inhaftierten Freundin ließ sie dann erkennen, dass sie fast auf Betrüger hereingefallen wäre. Sie wandte sich daraufhin an die richtige Polizei; und weiß jetzt, was sie tun soll, falls sich die Kriminellen wieder bei ihr melden.