Noch keine heiße Spur hat die Polizei nach dem Überfall auf die Volksbank-Filiale am Donnerstag in Otterbach. Es seien zwar einige Hinweise eingegangen, denen auch noch nachgegangen werde, sie hätte aber noch nicht zu einem Ergebnis geführt, teilte am Freitag Polizeisprecherin Diana Eilenz mit. Der Mann, der eine Mitarbeitern bedrohte und leicht verletzte, ist damit weiterhin auf der Flucht. Die Ermittler suchen also nach weiteren Zeugen und haben ein Foto des Rucksacks veröffentlich, den der Täter in der Bank zurückgelassen hat. „Mit dem Rucksack ist er hinein, ohne ihn wieder hinaus“, sagte Eilenz. Die Tasche sei leer gewesen, eventuell habe der Mann darin das Geld transportieren wollen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei konnte der Täter aber außer der Tasche der Bankangestellten nichts erbeuten. Der Polizei stellt sich nun die Frage, welche Geschäfte in unmittelbarer Tatortnähe derartige Rucksäcke vertreiben und ob ein solcher in den vergangenen vier Wochen verkauft wurde. Möglich sei, dass der Täter die Tasche der Bankangestellten und deren Inhalt auf der Flucht entsorgt hat. Der beige-braune, geflochtene Rattankorb ist laut Polizei circa 30 Zentimeter breit und 50 Zentimeter hoch. Er hat braune Lederhenkel und einen weinroten sowie einen dunkelgrünen Streifen. Darin befand sich ein blau-grauer Knirps-Regenschirm, eine Handcreme, sowie Frühstücksbrote. Außerdem wurden der Frau entwendet: ein schwarzes Mobiltelefon der Marke Xiaomi mit blauer Leder-Klapphülle, ein Fahrzeugschlüssel mit Anhänger der Firma Rittersbacher für einen VW Golf, ein brauner Ledergeldbeutel der Marke Fossil mit sechs Euro Bargeld darin, der Personalausweis sowie verschiedene Bank- und

Versicherungskarten sowie ein schwarzes Ledermäppchen mit Stoffeinschüben, das Versicherungskarten und Führerschein, Lippenstift und Handcreme enthielt. Womöglich stießen ja Spaziergänger auf die Sachen, was auf die Richtung schließen ließe, in die der Täter zu Fuß geflüchtet sei, meinte die Polizeisprecherin. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0631 369-2620.