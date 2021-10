Andere ins rechte Licht zu rücken, ist das Metier von Banf Werbung. Genauer gesagt, die Sponsoren von Fußballclubs im Innenraum der Stadien zu präsentieren, dafür zu sorgen, dass deren Werbung auf den Fernsehbildern bestmöglich zu sehen ist. Kein einfaches Unterfangen, denn die Werbefläche, die Banf dabei bespielt, hat ein besonderes Format: 240 Meter lang und ein Meter hoch.

Fast jeder Kreisklasse-Verein hat sie: die Bandenwerbung. Das, was Patrick Banf, Geschäftsführer des Kaiserslauterer Unternehmens, mit seinem Team beispielsweise in der Volkswagen Arena des VfL Wolfsburg umsetzt, hat aber nichts mit den Hartschaumplatten zu tun, die die Spielfelder vieler Amateurvereine umgeben. In Wolfsburg laufen die Werbebotschaften der Sponsoren über 700 Quadratmeter große LED-Banden mit SMD-Technik. So umfangreich die technischen Möglichkeiten, so zahlreich sind aber auch die Details, die es zu beachten gilt, um die Werbung über Fernsehbilder in die heimischen Wohnzimmer zu transportieren, schildert Banf, der seit 2009 für das visuelle Innenraumkonzept bei den Wölfen verantwortlich ist. Im Sommer wurde der Vertrag mit dem Champions-League-Teilnehmer verlängert – langfristig wie Banf mitteilt, ohne Details nennen zu dürfen.

Sonnenstand, Kameraposition – auf Details kommt es an

„Das Sportmarketing hat drei Säulen“, erklärt der Geschäftsmann: die Werbetools, also die Werkzeuge von der Videobande bis zur statischen Werbung, die kreative Säule, etwa die Gestaltung von Werbespots, und die Beratung der Vereine, um die Werbung der Sponsoren bestmöglich im Fernsehen zu präsentieren. Dabei geht es zum Teil um profane Dinge: Zu welchen Zeiten werden Spiele angepfiffen und wie steht dann die Sonne? Wo sind die Kameras positioniert? Aus welchem Winkel werden Nahaufnahmen von Spielern gefilmt, was ist in der Totalen zu sehen? Dazu komme die Abstimmung zwischen erster und zweiter Bandenreihe.

„Im Bereich des Innenraum-Sponsorings ist die Volkswagen Arena eines der modernsten Stadien Europas“, sagt Patrick Banf. Zur Saison 2012/13 hat Banf Werbung in Wolfsburg eine Doppelvermarktung umgesetzt. Kameras auf einer Seite des Stadions zeichnen das nationale Fernsehbild auf, auf der gegenüberliegenden Seite entstehen Bilder für internationale Kanäle. So können die Banden mit unterschiedlichen Werbebotschaften bespielt werden. „Die Zukunft wird die virtuelle Werbung sein“, sagt Banf. Fernsehsignale werden dann digital bearbeitet, so könne für jedes Land eine eigene Werbung eingespeist werden. „Das ist eine neue Einnahmequelle für die Vereine“, sagt der Geschäftsmann. Denn so können von Land zu Land unterschiedliche Sponsoren präsentiert werden oder ein Unternehmen kann verschiedene Werbebotschaften ausspielen. „Fahrzeuge kommen ja in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten auf den Markt“, gibt Banf ein Beispiel.

Sympathien für Geschäftspartner, Fan nur beim FCK

Visuelle Innenraumkommunikation ist indes mehr als Werbung. In Wolfsburg gebe es vor Spielbeginn eine aufwendige Lightshow. Die Mannschaftsaufstellung läuft über die Banden. Das heißt, an Spieltagen sind Mitarbeiter vor Ort und steuern die LED-Banden. Über 20 festangestellte Beschäftigte hat das Unternehmen, dazu kommen Freiberufler. Neben dem VfL Wolfsburg ist Banf Werbung auch für den SV Darmstadt und den 1. FC Heidenheim in Liga zwei tätig, Waldhof Mannheim und der SV Wehen Wiesbaden gehören neben anderen ebenfalls zu den Kunden. Die Zusammenarbeit mit Wiesbaden besteht seit 2016 und wurde gerade verlängert, wie Patrick Banf mitteilt. Zur Saison 2019/2020 wurde dort ein SMD-/LED-Bandensystem über 240 Meter eingeführt, das inzwischen auch auf der sogenannten TV-Off-Seite umgesetzt wurde. Nun habe man die Möglichkeit, Werbebotschaften in einem Radius von 360 Grad auszustrahlen, so Banf.

Gegründet wurde Banf Werbung im Jahr 1988. Von 1991 bis in die Saison 2013/14, also über 20 Jahre, war Banf gemeinsam mit der Firma CWL, der heutigen Infront, für den 1. FC Kaiserslautern als Vermarktungsagentur tätig. Das Unternehmen betreute auch das Engagement der deutschen Vermögensberatung beim FCK, so Patrick Banf, der ehemalige Aufsichtsrats- und Beiratsvorsitzende der Roten Teufel.

Er verfolge natürlich auch, wie die Vereine, mit denen er zusammenarbeitet, spielen, verrät er. Als Fan würde er sich deshalb aber nicht bezeichnen, eher als Sympathisant. Denn nur beim FCK fiebert er wirklich mit: „Ich kann mir nicht vorstellen, noch woanders Fan zu sein“, sagt der Kaiserslauterer.