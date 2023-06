Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie geben Halt in Zeiten, in denen so einiges auf dem Kopf steht. Denn was sich da aus den 1980er Jahren ins Irish House gebeamt hat, die legendären Latin Quarter aus England, bot zum Teil gesellschaftskritische und zum Teil versöhnliche Lieder.

Es sind durchweg sehr menschliche und unaufgeregte Songs, eingebettet in eine warme und eingängige Musik, die Latin Quarter dieser Tage bieten. Ganz wie früher erscheinen sie und sind doch noch