Wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung in mehreren Fällen standen am Dienstag drei Männer vor Gericht. Sie sollen mehrere Autos für Probefahrten ausgeliehen und nicht mehr zurückgebracht haben, um sie im Ausland zu verkaufen. Das Landgericht Kaiserslautern verhandelt am 19. Juni weiter.

Vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern mussten sich drei Männer im Alter von 28, 44 und 48 Jahren verantworten. Ein vierter Angeklagter, der sich anders