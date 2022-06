Zum fünften Mal und zum ersten Mal nach zwei Jahren fand am Freitag die „Band-Night“ im Gymnasium am Rittersberg statt. Es spielten fünf Bands in der Gymnastikhalle des Rittersberg, die mit 80 bis 100 Leuten gut gefüllt war. Alle drückten ihre Freude darüber aus, nach so langer Zeit wieder zusammen spielen zu können. Den Auftakt machte an diesem Abend die Lehrerband Knight Club, die einer Auswahl an bekannten Pop-Songs und Oldies ihren eigenen Stil verpasste. Weiter ging es mit Soft-Rock von den Rocking Knights (Foto), der hauseigenen Schülerband des Rittersbergs mit Vertretern der 10. Klassenstufe. Frontsängerin Emma Mosinski kombiniert rockige Songs und eine zarte Stimme. Die Schülerbands Pech, bestehend aus vier Zwölftklässlern, und Timeout, eine Band mit gemischter Altersgruppe, reihten sich mit Coverrock ein. Die Gastband Rat Salad, aus Ehemaligen der Schule, spielte ihren eigenen Heavy Rock. Zum Schluss kam noch einmal der Knight Club mit leicht anderer Besetzung – und noch besserer Stimmung – auf die Bühne. Ein rockiger Abend auf erstaunlich hohem Niveau.