Sie lassen sich auch von Corona nicht bremsen und halten mit ihrer neuen Veröffentlichung nicht hinterm Berg – wie etwa die Kinobranche. „Babylon“ heißt das brandneue Werk, das am Freitag, 29. Januar, veröffentlicht wird. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Katharina Kovalkov-Walth sprach mit den Jungs.

„Lockdown hin oder her – das neue Album muss einfach raus!“ Davon waren die fünf Herren der Band Herzlos überzeugt, ackerten auf Hochtouren und hauen am Freitag, 29. Januar, endlich die neue Platte raus. „Babylon“ heißt das gute Stück und existiert in drei Versionen: als Schallplatte, CD und als vollgepackte Fan-Edition mit einem „Fetzen“ Bandgeschichte darin. Eine Release-Party muss zwar leider noch auf sich warten lassen, ein Interview mit Sänger Marvin Glytas und Bassist Oliver Kripp gibt es aber schon jetzt.

Das Jahr beginnt ja schon mal schlechter als erhofft. Ihr hättet eigentlich für den Release-Termin am Freitag gerne eine „kleine“ Feier angesetzt. Nun sieht es für die nächsten Monate eher schlecht aus mit Feierlichkeiten. Wie wirkt sich das aufs Band-Gemüt aus? Und gibt es von Eurer Seite schon Pläne für einen Release-Party-Nachholtermin – zum Beispiel in Eurer quasi Heimstätte, dem Lautrer Irish House?

Marvin: Wir hatten ja im Spätherbst schon eine „abgespeckte“ Tour mit vier Terminen in Planung, unter anderem auch wieder im Irish House. Da standen für jede Location gute Hygienekonzepte mit begrenzter Zuschauerzahl bereit, die wir mit den Veranstaltern erarbeitet haben. Es ist enorm wichtig für uns als spielstarke Live-Band, auch das neue Album auf die Bühne zu bringen. Das hat uns ja dann der zweite Lockdown gleich wieder ausgetrieben. Es zehrt schon an uns allen. Wir wollen wieder Proben, Musik machen und an den neuen Songs arbeiten. Aber wir müssen abwarten. Die Hoffnung auf einen halbwegs annehmbaren Konzertsommer ist aber noch da. Denn es gibt viel nachzuholen!

Das neue Album „Babylon“ macht nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch was her! Allen voran die auf 500 Stück limitierte Fan-Edition – mit jeweils einem Fetzen des dafür extra 500-fach zerschnippeltem Band-Banners in jeder Box. Habt Ihr Mal die Stunden zusammengerechnet, bis das Band-Banner fertig zerlegt war? Und wie viele Eurer Fans haben das gute Stück schon vorbestellt?

Oliver: Puh! Da ging einiges an Zeit drauf! Aber die gesamte Albumproduktion für „Babylon“ war die aufwendigste, die wir je hatten. Jedes Bandmitglied ist in seinem Aufgabenbereich über sich hinausgewachsen. Eine starke Vorproduktion unserer Gitarristen Andrew und Ricky, Marvin kümmert sich um das komplette Marketing und die Promotion, unser Schlagzeuger Alex verwaltet mit seiner Frau den Onlineshop, und ich regele die Buchungen und habe das Tour-Banner zerstückelt. Jeder hat sein Bestes gegeben, und wir haben als Team gut funktioniert. Auch die Vorverkaufszahlen sehen schon für Corona-Verhältnisse nicht schlecht aus! Wir freuen uns darauf zu erleben, wie das Album ankommt!

Der Titel der neuen Platte „Babylon“ scheint verheißungsvoll. Welche Botschaft steckt dahinter?

Oliver: „Babylon“ steht ja in vielen Kulturkreisen für verschiedene Dinge. Wir haben den Ansatz verfolgt, den auch zum Beispiel schon die Rastafari-Bewegung seit vielen Jahren in der Musik besingt. Hier gilt „Babylon“ als Ort der Sünde und des Hochmuts. Gerade in der heutigen Zeit aktueller denn je. Unsere Songs auf dem Album kritisieren soziale Missstände, Umweltverschmutzung, mediale Abhängigkeit und die Gier vieler Menschen. „Turmbau zu Babel“ im digitalen Zeitalter sozusagen. Gerade weil die Konzepte der Songs fast alle thematisch zusammenhängen und das Album im Vergleich zu unseren letzten Platten viel ernster geworden ist, passte der Name des Albums wie die Faust auf́s Auge!

Für einen Track, „Die Nacht ist mein Grabstein“ , habt Ihr Euch mit dem Lauter Rapper Marvin Zeh alias Gorrest Fump zusammengetan. Wie kam es dazu? Was verbindet Euch persönlich und musikalisch, dass dieser Kollaborationstrack zustande kam?

Marvin: Ich war früher mit 16 Jahren selbst aktiv in der Lautrer Rap-Szene und habe bis heute die Künstler und das Genre verfolgt. Beim Songwriting zu „Die Nacht ist mein Grabstein“ kam die Idee auf, diese Verbindung irgendwie mit festzuhalten. Gerade auch, weil der Track einen Hauch von Limp Bizkit hat, haben wir mit Gorrest Fump einen Rapper gefunden, der nicht besser auf den Song hätte passen können. Er war direkt begeistert und hat uns seinen Part beigesteuert. Auf den Song freuen wir uns live mit am meisten!

Mit neuem Label im Rücken, „Metalville“, sieht die Band-Arbeit nun sicherlich ein bisschen anders aus als früher – aus dem einfachen Grund, weil jetzt auch ein größeres Team an der Fertigstellung eines neuen Albums beteiligt ist. Erzeugt das auch gleichzeitig mehr Erwartungen, mehr Anspruch, mehr Druck? Oder doch mehr Entspannung, mehr Sicherheit und mehr Selbstbewusstsein als Band?

Oliver: Der Druck wächst natürlich schon mit jedem weiteren Release. Wir wollen alle nur das Beste für unser „Baby“. Da braucht man auch starke Partner um sich, die unsere Ideen aktiv mitgestalten. Dann willst du ja natürlich auch immer, dass dein neues Album das letzte übertrifft. Das ist immer das Hauptziel. Man darf es sich allerdings nicht zu Kopf steigen lassen, zumal sich Herzlos immer noch größtenteils selbst finanziert. Wir haben alle noch normale Jobs und sehen die Band als „sehr zeitintensives Hobby“. Der Spielspaß darf nicht auf der Strecke bleiben, und wir haben wirklich ein super Konstrukt hinter dem Album geschaffen. Das gibt Selbstvertrauen und massig Erfahrung, mit der wir die nächsten Scheiben noch weiter optimieren können.

Das Zeug für optimale Live-Stimmung und glückliche Fans hat das Album allemal. Gibt es Songs auf der neuen Platte, die Ihr noch nie live vorgeführt habt, von denen Ihr aber jetzt schon wisst, dass sie live einschlagen werden wie eine Bombe?

Marvin: Ja! Wir wählen genau diese Songs meistens auch als Vorab-Singles aus. Dieses Mal sind mit „Antiserum“, „Seuche oder Segen“ und das erwähnte „Die Nacht ist mein Grabstein“ auch wirklich die Songs dabei, die auch auf Anhieb gut in der Probe funktioniert haben. Kurz und knapp gesagt: Wenn es endlich wieder losgeht und wir auf die Bühne zurückkehren, wird das Album mit ziemlich allen Songs live in bester Herzlos-Manier präsentiert: laut, leidenschaftlich und mit hundert Prozent Überzeugung.

Klingt super! Danke für das Gespräch und hoffentlich bis bald im Live-Sommer!