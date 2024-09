In ihrem achten Studioalbum „Vives“ nimmt die Band Ganes Zuhörer mit auf eine Reise durch die ladinische Kultur und die malerische Alpenlandschaft. Am Donnerstag, 19. September, treten die zwei Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen in der Kammgarn Kaiserslautern auf. Welche Geschichten sie auf dem Album erzählen und warum die Südtirolerinnen keine Freunde von Tourismus sind, verraten sie im Interview mit Katharina Kovalkov.