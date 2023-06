Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die irischen „Überflieger“ The Rapparees kommen am Mittwoch, 20 Uhr, in die Kammgarn. Markenzeichen der Belfaster Band sind kantiger Gesang und instrumentale „Fire-Power“. In ihren Silberling „Recharged“ hat die RHEINPFALZ schon mal reingehört.

Wenn eine Band das Zeug dazu hat, der irischen Ballade zu einem Revival zu verhelfen, dann sind es die Rapparees. Die Dubliners mit ihrem traditionellen Stil und die Pogues mit ihrer