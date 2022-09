Die Gemeinde Steinwenden bekommt wieder eine Postfiliale. Eröffnet werden soll sie entweder noch Ende dieses oder Anfang des nächsten Jahres. Einziehen wird sie in das ehemalige Bahnhofsgebäude. Nachdem die Arbeiterwohlfahrt die von ihr genutzten Räumlichkeiten dort nicht mehr benötigt, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche beschlossen, mit der Post einen Mietvertrag abzuschließen. Die Gemeinde ist Eigentümer des Gebäudes. Gleichzeitig will die Post im Außenbereich eine 24-Stunden-Paketstation errichten. Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) sagte, dies ein guter Schritt, um die Infrastruktur der Gemeinde zu verbessern, die Leute hätten dann wieder kurze Wege.