Ab Donnerstag, 7. November, ist die Umgehungsstraße bei Weilerbach wieder komplett befahrbar. Im Laufe des Vormittags werde die Strecke für den Verkehr freigegeben, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit.

Die Strecke ist seit Mitte Oktober zwischen dem Industriegebiet Nord und Weilerbach in beiden Richtungen voll gesperrt. Auf rund drei Kilometern wurde die Asphaltdecke saniert. Auch Setzungen an der Brücke beim Industriegebiet Nord wurden behoben. Nach knapp vier Wochen seien die Arbeiten nun abgeschlossen, teilte der LBM am Montag mit. Geplant war ursprünglich nur eine Dauer von drei Wochen. Die Kosten für die Maßnahme auf der vielbefahrenen Strecke belaufen sich laut Landesbetrieb auf knapp 520.000 Euro.