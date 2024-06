Was die SPD in Kaiserslautern fordert, dürfte den Feuerwehren dieser Stadt gefallen: Ihre rund 380 Mitarbeiter sollen künftig keinen Cent Eintritt mehr bezahlen müssen für die beiden Schwimmbäder, so steht es in einem Antrag der Fraktion. Die einen im Stadtrat finden das gut – andere bemängeln, der Vorstoß sei unausgegoren, überhaupt nicht durchdacht. Abgestimmt wurde trotzdem.

Kostenlose Schwimmbad-Tickets, für alle Feuerwehrleute der Stadt – kann das funktionieren? Wenn es nach den Worten der SPD ginge, dann ja. In der jüngsten Stadtratssitzung,