Das war am Donnerstag in Kreis und Stadt Kaiserslautern wichtig:

Auf dem Gelände der Technischen Universität kann kostenlos geparkt werden. Deshalb kommen viele Studierende und knapp die Hälfte der Mitarbeiter mit dem Auto. Das ist ziemlich einmalig in der Republik – und könnte sich schon bald ändern.

Einen stark hechelnden Hund hat eine Frau aus dem Landkreis am Mittwochnachmittag in einem Auto in der Mannheimer Straße entdeckt und vorsorglich die Polizei verständigt

Der idyllisch gelegene Bärenlochweiher am Ortsrand von Kindsbach lockt jetzt im Hochsommer viele Badegäste an. Doch bei der Erfrischung im tiefgrünen Naturgewässer ist zurzeit Vorsicht geboten: Potenziell giftige Blaualgen trüben den Badespaß.

Zwei Schlägereien in den vergangenen Wochen sorgten in Weilerbach für Gesprächsstoff. Vertreter der Ortsgemeinden, der kommunalen Dienste, der Jugendsozialarbeit und der Polizei trafen sich jetzt, um über die aktuelle Lage und eingeleitete Maßnahmen zu sprechen.