Eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Bahnhofsvorplatz ist der Polizei am Dienstagnachmittag gemeldet. Dabei würde eine Person ohnmächtig auf dem Boden liegen, berichteten die Zeugen. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen tatsächlich vor Ort auf einen 26-jährigen Mann, der auf dem Boden lag. Doch er und weitere Zeugen gaben an, dass es zu keiner Schlägerei gekommen sei. Der 26-Jährige hatte dem Alkohol zugesprochen und war betrunken gestürzt. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. |