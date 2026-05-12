Eine Sanierung der Bahninfrastruktur ist dringend nötig. Doch mit der langen Komplettsperrung verliert die Bahn sogar hartgesottene Kunden.

Welcher Bahnfahrer wünscht es sich nicht: ohne ständige Verspätungen und Zugausfälle wegen unzähliger Reparaturen und technischen Versagens wie geplant ans Ziel zu kommen. Was die DB InfraGo nun jedoch plant, ist für Dauerbahnfahrer eine Zumutung statt Erleichterung. Klar, alles in einem Abwasch zu erledigen, ist für die Bahn am einfachsten. Für jene, die auf das Verkehrsmittel angewiesen sind, jedoch ein Schlag ins Gesicht. In kleinen Häppchen wäre es vielleicht noch machbar. Aber insgesamt fast acht Monate am Stück, mit einer noch unpraktischeren langen Unterbrechung, die Strecke komplett stillzulegen, ist für viele Pendler im Alltag kaum oder gar nicht bewältigbar. Wer kein Auto hat, muss sich für solch eine lange Zeit wohl eins zulegen. Wenn er es sich leisten kann. Oder muss halt den Job kündigen? Oder umziehen? Die Strecke durchs Neustadter Tal monatelang täglich mit dem Bus zu fahren, ist selbst für Bahnpendler – die schon hart im Nehmen sind! – ein zu großer Zeitfresser. Die Gefahr, nach einem eigentlich temporären Umstieg (zurück) aufs Auto dabei zu bleiben, ist nicht gering. Und wer vielleicht gerade überlegte, auf die Bahn umzusteigen – das Deutschlandticket hat ja einiges in diese Richtung bewegt –, der wird nun die Finger davon lassen. Was die Politik nicht vermasselt, schafft die Bahn nun selbst: Ade, Verkehrswende!