Anfang Oktober ist auf der Europahöhe das neue Porsche Zentrum in Betrieb gegangen. Zehn Millionen Euro wurden in das Autohaus investiert, das weltweit eines der ersten seiner Art ist. Wie es mit dem bisherigen Standort weitergeht, wird sich wohl in diesem Monat entscheiden.

Wenn einer eine Reise tut ...: Max Mayer kann so einiges erzählen, obwohl er nicht mal weit gereist ist. Der Wahl-Kaiserslauterer ist am Wochenende notgedrungen mit dem Bus statt mit der Bahn nach Pirmasens gefahren. Dabei lief einiges schief. Dies wiederum fuchst auch die Verantwortlichen selbst, die jetzt auf Nachbesserung drängen wollen.

Die Firma hand-kraft.com mit Sitz in Trippstadt hat sich neben ihrem Hauptgeschäft auf den Bau und Verkauf von Kletterwänden spezialisiert. Wie der Holz verarbeitende Betrieb aus einer Schnaps- eine bemerkenswerte Geschäftsidee entwickelt hat.

Sportequipment per App leihen und unter freiem Himmel einfach loslegen: Das ist das Konzept hinter der SportBox des Unternehmens „app and move“. Ab sofort ist eine solche SportBox auch im Kaiserslauterer Volkspark verfügbar. Am Donnerstag wurde sie „sportlich“ eingeweiht.

Da gab es etwas auf das Trommelfell – im zweifachen und positiven Sinne. Die Taiko-Trommlergruppe „Tennogawa“ sorgte am Mittwoch mit ihrer musikalischen Darbietung für eine willkommene Abwechslung bei den Bewohnern des ASB-Seniorenzentrums in Otterberg.